"God to go" - Eichsfeld feiert Fronleichnam

Fronleichnam ist so etwas wie "God to go": Der Priester läuft mit einer Monstranz durch die Stadt, die eine heilige Hostie zeigt – in katholischem Verständnis den Leib Christi. So auch im Eichsfeld, einer katholischen Hochburg in Ostdeutschland. Fronleichnam wird hier groß gefeiert: mit Blumen und verschiedenen Altären in der Stadt. (Video)