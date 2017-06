Hürdensprinterin Pamela Dutkiewicz hat bei ihrer Diamond-League-Premiere gleich den ersten Sieg gefeiert. Beim Meeting in Oslo setzte sich die Hallen-WM-Dritte über 100 m Hürden in 12,73 Sekunden vor der Olympiadritten Kristi Castlin und der Norwegerin Isabelle Pedersen (beide 12,75) durch. Die zweimalige deutsche Meisterin Nadine Hildebrand wurde in 13,01 Sekunden Siebte. Europameisterin Cindy Roleder war in Oslo nicht am Start. Dutkiewicz führt mit 12,61 Sekunden die deutsche Jahresbestenliste an.