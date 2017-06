Rom-Sieger Alexander Zverev ist beim ATP-Turnier im niederländischen s-Hertogenbosch souverän ins Halbfinale eingezogen. Der 20-jährige, Nummer zwei der Setzliste, besiegte den Franzosen Julien Benneteau mit 6:0, 6:4. In der Vorschlussrunde des Rasenturniers trifft der Weltranglistenzehnte, der bei den French Open überraschend an seiner Auftakthürde gescheitert war, auf den an Position vier gesetzten Luxemburger Gilles Muller. anschließend das Turnier gewonnen. Der zweite deutsche Starter Dustin Brown war in s-Hertogenbosch bereits am Dienstag in Runde eins ausgeschieden.