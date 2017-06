Jeder sechste Mensch über 60 Jahren wird nach neuen Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) missbraucht oder schlecht behandelt. Betroffen seien 141 Millionen Menschen weltweit, berichtet die WHO zum heutigen "Welttag gegen die Misshandlung alter Menschen". Frauen und Männer waren gleichermaßen betroffen. Bei den Studien ging es vor allem um Menschen, die zu Hause betreut werden. Die Forscher haben 52 Studien aus 28 Ländern ausgewertet. In Irland liegt die Missbrauchsrate bei 2,2 Prozent, in China bei 36 und in Peru bei 80 Prozent.