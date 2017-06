Kurz vor dem EM-Auftakt gegen Tschechien ist der zuletzt angeschlagene Max Meyer ins Teamtraining der deutschen U21-Nationalmannschaft zurückgekehrt. Der Fußball-Profi vom FC Schalke 04 absolvierte am Freitag erstmals wieder die komplette Einheit mit der Mannschaft. Zuvor hatte Meyer wegen einer Sommergrippe am Mittwoch ganz mit dem Training ausgesetzt und am Donnerstag nur Teile der Einheit im deutschen EMQuartier im polnischen Wieliczka absolvieren können. Die DFB-Auswahl startet am Sonntag (18 Uhr/live im ZDF) in Tychy gegen Tschechien in das Turnier.