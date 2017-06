In Gedenken an den verstorbenen früheren Bundeskanzler Helmut Kohl will die DFB-Elf in ihrem Auftaktspiel beim Confed Cup am Montag (17 Uhr /live im ZDF ab 16:15 Uhr) in Sotschi gegen Australien Trauerflor tragen. Kohl war am Freitag im Alter von 87 Jahren gestorben. Eine Antwort der FIFA stehe noch aus, teilte der DFB in Sotschi mit. Der "Kanzler der Einheit" galt stets als großer Freund der Nationalmannschaft. In seine Amtszeit fiel der WM- Triumph 1990 ebenso wie der Sieg bei der EM 1996.