In Gedenken an den verstorbenen früheren Bundeskanzler Helmut Kohl will die DFB-Elf in ihrem Auftaktspiel beim Confed Cup am Montag (17 Uhr /live im ZDF ab 16:15 Uhr) in Sotschi gegen Australien Trauerflor tragen. Gleiches gilt für die deutsche U21, die am Sonntag (18 Uhr/ZDF) im polnischen Tychy gegen Tschechien in die EM startet. Die FIFA gestattete einen entsprechenden Antrag des Deutschen Fußball-Bundes. Kohl war am Freitag im Alter von 87 Jahren gestorben. Er galt stets als großer Freund der Nationalmannschaft. In seine Amtszeit fiel der WM-Triumph 1990 ebenso wie der EM-Sieg 1996.