Schalke 04 trauert um seinen Meisterspieler und Ex-Präsidenten Günter "Oskar" Siebert. Der Mittelstürmer der Meister-Mannschaft von 1958 verstarb am Freitag im Alter von 86 Jahren in einem Pflegestift in Eckernförde. Einen entsprechenden Medienbericht bestätigte der FC Schalke 04. "Er ist friedlich eingeschlafen", so seine Tochter Gabi. Zwischen 1967 und 1988 war Siebert dreimal S04-Präsident. Der größte Erfolg in seiner Amtszeit war der DFB-Pokalsieg 1972. Als Spieler hatte er in der Oberliga West in 118 Spielen 61 Tore erzielt. Höhepunkt war der 3:0-Finalsieg 1958 in Hannover gegen den HSV.