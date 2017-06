Nach ihrem Showauftritt im westfälischen Halle hat die Weltranglisten- Erste Angelique Kerber ihre Teilnahme am Rasenturnier in Birmingham abgesagt. Wegen einer Oberschenkelverletzung werde die 29-Jährige nicht bei der Veranstaltung in der kommenden Woche antreten, teilte die Spielerinnenorgani- sation WTA mit. Als erste Gegnerin war ihr die Tschechin Lucie Safarova zugelost worden. Die Kielerin wollte sich nach ihrem Erstrunden-Aus bei den French Open in Paris in Birmingham auf Wimbledon vorbereiten. Im Anschluss hatte Kerber noch einen Start in Eastbourne geplant.