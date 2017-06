Mit einem Moment des Schweigens vor der Confed-Cup-Partie Portugal gegen Mexiko wird der zahlreichen Todesopfer bei den Waldbränden in der Heimat des Europameisters gedacht. Zudem werden Cristiano Ronaldo & Co. bei ihrem ersten Spiel am Sonntag in Kasan einen Trauerflor tragen. Die FIFA stimmte einem entsprechenden Antrag des portugiesischen Verbands FPF zu. Zudem unterschrieben alle 23 portugiesischen Spieler einen Brief in Gedenken an die Opfer, der auf der FPF-Seite veröffentlicht wurde. "Das ist ein Tag der großen Bestürzung und des Schmerzes für unser Land", heißt es darin.