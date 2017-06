Italien bei der U21-EM einen Pflichtsieg geholt. Der Turnier-Mitfavorit gewann in Krakau trotz einiger Mühe mit 2:0 (0:0) gegen Dänemark und führt die Gruppe C nun gemeinsam mit Deutschland an. Italien tat sich lange schwer, am Ende trafen Mittelfeldspieler Lorenzo Pellegrini (54.Minute) und Stürmer Andrea Petagna (86.) aber zum erwarteten Sieg. Italien trifft im letzten Gruppenspiel am Samstag in Krakau auf Deutschland. Nur der Gruppensieger und der beste von drei Zweiten ziehen ins Halbfinale ein.