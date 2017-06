Queen Elizabeth II. und ihr Ehemann Prinz Philip haben eine Schweigeminute für die Opfer des Hochhausbrandes in London abgehalten. Beide standen still, bevor die jährliche Parade zum Geburtstag der Königin, genannt Trooping the Color, begann. Angesichts der Feuerkatastrophe, mehrerer Anschläge und der politischen Krise bemühte sich die Monarchin, den Briten Mut zu machen. "Es ist schwer, sich der traurigen Stimmung im Lande zu entziehen", erklärte die 91-Jährige. Das Königreich habe aber in Zeiten der Not Entschlossenheit gezeigt.