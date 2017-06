Das deutsche Handball-Nationalteam gehört am Freitag bei der EM-Auslosung in Zagreb zu den vier topgesetzten Gruppenköpfen. Damit geht die DHB-Auswahl den mitfavorisierten Teams von Gastgeber Kroatien, Frankreich und Spanien bei der Endrunde (12. bis 28.Januar 2018) zunächst aus dem Weg. Dennoch droht dem amtierenden Europameister auf dem Weg zur Titelverteidigung eine schwere Vorrundengruppe. Mögliche Gegner in der ersten Turnierphase sind Olympiasieger Dänemark, Vize-Weltmeister Norwegen und der WM-Dritte Slowenien. Die Gruppen werden am Freitag um 19 Uhr in Zagreb ausgelost.