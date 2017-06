Bundestrainer Joachim Löw: "In der ersten Halbzeit haben wir sehr, sehr gut gespielt, sehr gut Möglichkeiten rausgespielt, viel in Laufwege investiert. Schade, dass wir nur 2:1 geführt haben. Ab der 60.Minute haben wir den Faden verloren. Aber für viele war es das erste Spiel in so einem Turnier. Die Gegentore fielen fast aus dem Nichts." Kapitän Julian Draxler: "In der ersten Halbzeit hätten wir mehr drausmachen müssen aus den Chancen. In der zweiten Halbzeit haben ich uns nicht so überlegen gesehen. Wir haben uns schwer getan. Vor allem beim Spiel ohne Ball. Gegen Chile müssen wir uns steigern."