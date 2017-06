Mischa Zverev ist als dritter deutscher Tennisprofi nach Philipp Kohlschreiber und Dustin Brown ins Achtelfinale des ATP-Turniers in Halle/Westfalen eingezogen. Der Halbfinalist von Stuttgart bestätigte seine gute Rasenform beim 6:4, 6:4 gegen den slowakischen Qualifikanten Lukas Lacko und könnte nun auf Rekordchampion Roger Federer treffen. Der topgesetzte Schweizer spielt am Abend gegen Yuichi Sugita aus Japan, der den verletzten Lu Yen-Hsun (Taiwan) ersetzt. Federer will in diesem Jahr erneut Schwung für seinen Jahres-Höhepunkt in Wimbledon (ab 3.Juli) aufnehmen, wo er seinen achten Titel anpeilt.