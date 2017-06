Marco Koch steht trotz verpasster Norm im Kader des Deutschen Schwimm-Verbandes für die WM in Budapest. Der 27-Jährige gehört dank Ausnahmeregelung zum 14-köpfigen Aufgebot der Beckenschwimmer für die Titelkämpfe (23. bis 30.Juli). Koch hatte bei den deutschen Meisterschaften die Norm über 200 m Brust um eine halbe Sekunde verfehlt. Koch selbst entscheidet erst nach dem Meeting in Rom am Wochenende, ob er an der WM teilnimmt. Bundestrainer Henning Lambertz wollte Koch, "als amtierenden Weltmeister mit seiner immensen Erfahrung und seinem medaillenträchtigen Potenzial im Team nicht missen".