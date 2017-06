Serbien und Mazedonien warten bei der U21-EM in Polen weiter auf den ersten Sieg. Die beiden Nachbarn trennten sich am zweiten Spieltag in Bydgoszcz 2:2 (0:1) und haben nach dem Remis nur noch theoretische Chancen auf das Halbfinale, das nur die drei Gruppensieger und der beste Zweite erreichen. Serbien war durch ein Tor des Bundesliga-Profis Mijat Gacinovic (Eintracht Frankfurt) in Führung gegangen (24.). Nach der Pause drehten Enis Bardhi per Handelfmeter (64.) und Nikola Gjorgjev (83.) die Begegnung zu Gunsten von Mazedonien, ehe Uros Djurdjevic in der 90.Minute für den Endstand sorgte.