Zweitligist Union Berlin will das Stadion An der Alten Försterei bis zum Jahr 2020 bundesligatauglich machen und die Kapazität auf 36.978 Plätze erhöhen. Aktuell passen 22.012 Zuschauer in das Stadion. Zudem soll ein neues Klubheim entstehen. Die umfangreichen Baumaßnahmen sollen den Tabellenvierten der abgelaufenen Saison rund 38 Millionen Euro kosten. Union lockte in der abgelaufenen Saison durchschnittlich 20.859 Zuschauer pro Begegnung an. Im Frühjahr 2018 wird mit den Bauarbeiten am Klubhaus begonnen, im Frühjahr 2019 startet die Erweiterung der Alten Försterei.