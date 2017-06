NBA-Klub Atlanta Hawks verzichtet künftig auf seinen früheren Allstar Dwight Howard. Die Hawks haben den Center in einem Tauschgeschäft an die Charlotte Hornets abgegeben. Im Gegenzug kommen Miles Plumlee und der Italiener Marco Belinelli. Atlanta hatte Howard im Vorjahr in seine Heimatstadt geholt. Der 31-Jährige spielte eine solide Saison, enttäuschte aber in den Play-offs gegen Washington (2:4). Dazu machte sich der 2,11-m-Riese bei den Klubbossen unbeliebt. Er wurde tief in der Nacht von der Polizei in einem Wagen ohne gültige Versicherung noch eine Zulassung gestoppt.