Am Spielort der deutschen Nationalmannschaft in Sotschi will Russland beim Confederations Cup leere Plätze im Stadion an Kinder vergeben. "Was nicht verkauft wird, kompensieren wir mit Kindern", sagte der Leiter des Organisationskomitees in Sotschi, Andrej Markow, der Zeitung "Sport-Express". Im "Fischt"-Stadion trifft am Mittwoch Neuseeland auf Mexiko (20 Uhr). Deutschland spielt am Sonntag gegen Kamerun wieder in Sotschi (17 Uhr/ZDF). In den ersten Spielen blieben Tausende Plätze leer. Das Spiel von Russland gegen Portugal am Mittwoch in Moskau soll ausverkauft sein.