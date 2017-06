Der von Nordkorea freigelassene US-Student Otto Warmbier ist in den USA gestorben. Das erklärte die Familie. Die schweren Misshandlungen in Nordkorea hätten zu seinem Tod geführt. Warmbier wurde im vergangenen Jahr in Nordkorea zu 15 Jahren Haft mit Zwangsarbeit verurteilt. Er hatte eingeräumt, dass er ein Propaganda-Transparent als Trophäe stehlen wollte. Die nordkoreanische Justiz stufte das als staatsfeindliches Handeln ein. Nordkorea ließ den 22-Jährigen schließlich schwer krank frei, er traf am Dienstagabend in seinem Heimatstaat Ohio ein.