Viele Bundestagsabgeordnete werden am 27. Juni an einer Totenmesse für Altkanzler Helmut Kohl in Berlin teilnehmen. In einem Brief an die Parlamentsmitglieder schrieb Unionsfraktionschef Kauder: "Viele Kolleginnen und Kollegen haben das Bedürfnis, auch hier in Berlin, in der Hauptstadt des wiedervereinigten Deutschlands und am Sitz des Deutschen Bundestages, dem Helmut Kohl von 1976 bis 2002 angehörte, an ihn zu erinnern und seiner zu gedenken." Dem Vernehmen nach ist die Totenmesse in der St. Hedwigs-Kathedrale mit Kohls Witwe abgestimmt.