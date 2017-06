IOC-Präsident Thomas Bach besteht auf Sanktionen für Russlands Doping-Vergehen bei den Olympischen Winterspielen 2014. "Was in Sotschi passiert ist, kann nicht vergessen werden. Wir haben klargemacht: Was dort passiert ist, muss bestraft werden", sagte der Chef des Internationalen Olympischen Komitees in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview der "New York Times". Derzeit beschäftigen sich zwei IOC-Kommissionen mit der Vertuschung positiver Dopingproben bei Olympia in Sotschi und dem systematischen Dopingbetrug im gesamten russischen Sport. Bis Oktober solle über Sanktionen entschieden sein.