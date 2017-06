Die Houston Rockets haben sich die Rechte am deutschen Basketball-Nationalspieler Isaiah Hartenstein gesichert. Der 19-Jährige wurde beim NBA- Draft von den Texanern in der zweiten Runde als 43.Spieler der Talenteziehung ausgewählt. Als Gegner von Dirk Nowitzki und Co. wird der 2,12-Meter-Mann aber vorerst nicht auflaufen. Hartenstein, der zuletzt mit Zalgiris Kaunas Meister in Litauen wurde, soll nach der Summer League ein weiteres Jahr in Europa verbringen. Die Philadelphia 76ers sicherten sich mit dem ersten Pick beim Draft die Rechte am Aufbauspieler Markelle Fultz.