Australien und Kamerun warten beim Confed Cup in der deutschen Gruppe B auch nach dem zweiten Spiel weiter auf einen Sieg. Das Team aus Down Under und der Afrikameister trennten sich in St.Petersburg 1:1 (0:1) und weisen damit jeweils einen Punkt auf. Kamerun trifft zum Abschluss der Gruppenphase am Sonntag auf Deutschland, Australien bekommt es mit Chile zu tun. Beide Teams haben nur mit einem Sieg noch die Chance auf das Weiterkommen. Kamerun war kurz vor der Pause durch Andre-Frank Zambo Anguissa (45.+1) in Führung gegangen, Mark Milligan gelang per Foulelfmeter der Ausgleich (60.).