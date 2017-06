Der Russe Karen Chatschanow hat das Halbfinale des ATP-Turniers in Halle/ Westfalen erreicht. Der 21-Jährige schlug seinen Landsmann Andrej Rublew mit 7:6 (10:8), 4:6, 6:3. Im Halbfinale trifft der 38. der Weltrangliste am Samstag entweder auf Titelverteidiger Florian Mayer oder den Schweizer Rekordsieger Roger Federer (Samstag ab 13:15 Uhr im ZDF). Für Chatschanow ist es der erste HalbfinalEinzug in diesem Jahr. 2016 hatte er das Turnier in Chengdu gewonnen. Das zweite Viertelfinale gewann der Franzose Richard Gasquet mit 6:1, 3:6, 6:1 gegen den Niederländer Robin Haase.