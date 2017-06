Titelverteidiger Deutschland ist eine Hammergruppe bei der Handball-EM 2018 in Kroatien erspart geblieben. Die DHBAuswahl trifft auf den WM-Dritten Slowenien, Mazedonien und Montenegro. Dies ergab die Auslosung in Zagreb, wo die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop bei dem Turnier vom 12. bis 28. Januar auch ihre Vorrundenspiele in der Gruppe C bestreiten wird. Die besten drei Mannschaften der vier Vorrundengruppen qualifizieren sich für die Hauptrunde, die in zwei Gruppen mit jeweils sechs Teams ebenfalls in Zagreb und Varadzin ausgespielt wird. Die Gruppen im Überblick auf Seite 2.