Mit mäßigen Zeiten bei nicht einfachen Bedingungen sind die deutschen Sprinter Julian Reus und Gina Lückenkemper in die Team-EM der Leichtathleten im französischen Lille gestartet. Reus kam in seinem Vorlauf über 100 Meter in 10,36 Sekunden auf Rang zwei. Lückenkemper siegte in 11,40 Sekunden in ihrem Ausscheidungsrennen. Nach Fehlstarts flogen dabei die Polin Ewa Swoboda und di Ukrainerin Olesja Powh raus. Reus und Lückenkemper qualifizierten sich für das Finale am Samstag. Hürdenläuferin Pamela Dutkiewicz gewann ihren Vorlauf in 12,82 Sekunden.