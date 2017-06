Nico Hischier ist der erste Schweizer Nummer-eins-Draftpick in der Geschichte der NHL. Der 18-jährige Center aus Naters (Kanton Wallis) wurde bei der Verteilung der Top-Talente auf die Klubs von den New Jersey Devils auserwählt. "Ich bin sprachlos", sagte Hischier, der in der vergangenen Saison für die Halifax Mooseheads in einer kanadischen Juniorenliga gespielt hatte: "Das ist ein unglaubliches Gefühl." An Nummer zwei wurde US-Center Nolan Patrick (18) von den Philadelphia Flyers gewählt, der neue NHL-Klub Vegas Golden Knights entschied sich an Position sechs für Center Cody Glass.