Der THW Kiel hat vom Europäischen Handball-Verband die Startberechtigung für die Champions League erhalten. Damit gehen die "Zebras", die in der abgelaufenen Bundesliga-Saison Dritter wurden, in ihre 14.Saison in Serie in der europäischen Königsklasse. Insgesamt gewährte die EHF für die 25. Champions-League-Saison acht sogenannte Upgrades für Teams, die sich über die nationalen Ligen nicht qualifiziert hatten. Außer Kiel spielen Wisla Plock und HBC Nantes in den Top-Gruppen A und B. Ademar Leon, Montpellier HB, Metalurg Skopje, Skjern HB und Gorenje Velenje müssen in die Gruppen C und D.