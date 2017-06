Die deutschen Leichathleten steuern bei der Team-EM in Lille ihrem dritten Titel nach 2009 und 2014 entgegen. Nach zwei Tagessiegen durch Hindernis-Ass Gesa Felicitas Krause und der Sprintstaffel der Frauen liegt das DLV-Team nach dem ersten Tag mit 166 Punkten vor Polen (150,5) in Führung und hat am Sonntag noch heiße Eisen im Feuer. 21 von 40 Disziplinen sind absolviert. Über 3000 m Hindernis ließ Krause der Konkurrenz keine Chance und gewann in 9:27,02 Minuten mit mehr als 17 Sekunden Vorsprung. Für den zweiten Erfolg sorgte die 4x100-m-Staffel der Frauen, die in 42,47 Sekunden vorne lag.