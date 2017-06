Eintracht Frankfurt Fußball wird sich voraussichtlich mit dem japanischen Mittelfeldspieler Daichi Kamada verstärken. Das kündigten die Hessen am Sonntag an. Der 20-Jährige spielt zurzeit noch beim J-League-Klub Sagan Tosu. "Wir sind uns mit Klub und Spieler einig und hoffen, dass wir in den nächsten Tagen Vollzug melden können", sagte Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic. Kamada hat am Sonntag noch ein Spiel mit seinem Klub in der J-League bestritten. In der kommenden Woche absolviert er den Medizincheck am Main.