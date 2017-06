Die zweimalige Biathlon-Olympiasiegerin Magdalena Neuner und Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher werden am 10.Juli in Marburg von Bundesinnenminister Thomas de Maiziere offiziell in die Hall of Fame des deutschen Sports aufgenommen. Das teilte die Stiftung Deutsche Sporthilfe mit. "Mit ihrer Persönlichkeit und ihren Leistungen haben (sie) entscheidend zur Popularität ihrer Sportarten beigetragen und über Jahre hinweg die Sportfans in Deutschland und auf der ganzen Welt begeistert", so de Maiziere. Die beiden Stars waren von den deutschen Sportfans in die Ruhmeshalle gewählt worden.