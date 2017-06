Die frühere Wimbledonfinalistin Sabine Lisicki setzt nach vielen Enttäuschungen und Verletzungen wieder auf ihren Vater Richard als Trainer. "Ich war so lange raus und wusste auch nicht, wann ich zurückkommen kann. Ich glaube, dass ich deshalb einfach zu dem zurückkehren wollte, was funktioniert hat, einfach 'back to the roots'", erklärte die 27- Jährige im "Tennis Magazin". "Wir waren erfolgreich zusammen (...) So etwas gibt einem unglaublich viel Sicherheit", sagte Lisicki, die in der letzten Woche auf Mallorca bei ihrem Comeback nach 7-monatiger Verletzungspause das Viertelfinale erreicht hatte.