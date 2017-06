Dirk Nowitzki ist zum besten Mitspieler der abgelaufenen NBA Saison gekürt worden. Der frühere deutsche Nationalspieler in Dienst der Dallas Mavericks erhielt den "Twyman-Stokes Teammate of the Year Award" bei der Preisverleihung der NBA in New York. Nowitzki, der während der abgelaufenen Spielzeit aufgrund von Verletzungen 28 Spiele verpasste, ist der erste internationale Spieler, der die Auszeichnung erhielt. "Ich genieße es immer noch, mich zu messen und hoffe, noch ein paar Jahre zu spielen", sagte der 39-Jährige, der am Samstag, 23 Uhr, zu Gast im aktuellen sportstudio sein wird.