Daniel Altmaier hat in Antalya (Türkei) sein erstes Achtelfinale auf der ATP- Tour erreicht. Der 18-Jährige gewann sein Erstrundenmatch gegen Victor Estrella Burgos (Dominikanische Republik) 7:5, 6:7 (8:10), 7:6 (7:5) und trifft in der Runde der letzten 16 des Rasenturniers auf Marsel Ilhan (Türkei). Altmaier war in dieser Saison nur beim Sandplatzturnier in Genf ins Hauptfeld eingezogen. Dort scheiterte er in der ersten Runde am US-Amerikaner Sam Querrey. In Antalya hatte Altmaier als Lucky Loser den Südkoreaner Chung Hyeon, der seine Teilnahme zurückgezogen hatte, ersetzt.