Die Finalspiele im Davis Cup und Fed Cup werden ab November 2018 für zunächst drei Jahre als "World Cup of Tennis Finals" an ein und demselben Wochenende in Genf stattfinden. Es ist eine von mehreren Neuerungen in den beiden Tennis-Mannschaftswettbewerben, die der Weltverband ITF auf seiner Sitzung im August verabschieden wird. Genf setzte sich als Schauplatz des neuen Formats gegen die Mitbewerber Kopenhagen, Istanbul, Miami, Turin und Wuhan/China durch. "Wir arbeiten an den signifikantesten Änderungen in der Geschichte des Davis Cups und des Fed Cups", so ITF-Präsident David Haggerty.