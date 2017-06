Alle 14 DEL-Klubs haben die Lizenz für die Saison 2017/18 erhalten. Ob einige Vereine dafür Auflagen erfüllen müssen, wollte die DEL auf Anfrage nicht kommunizieren. In das Lizenzprüfungsverfahren waren Wirtschaftsprüfer der ASNB Revisions und Treuhand GmbH Düsseldorf eingebunden. Die 24.DEL-Saison beginnt am 8.September. Die Hauptrunde endet nach 52 Spieltagen am 4.März 2018. In den Playoffs wird ab dem 7.März 2018 bis zu einem möglichen siebten Finalspiel am 26. April 2018 der deutsche Meister ermittelt. Den kompletten Spielplan gibt die Liga am 3.Juli bekannt.