Mit einem klaren Sieg ist die Weltranglisten-Erste Angelique Kerber beim WTATurnier in Eastbourne in das Viertelfinale eingezogen. Die Kielerin gewann im Achtelfinale gegen die spanische Qualifikantin Lara Arruabarrena locker mit 6:2, 6:1. Auch die Partie in der Runde der besten Acht gegen die britische Top-Ten-Spielerin Johanna Konta sollte Kerber noch am Donnerstag bestreiten. Regen hatte den Spielplan in den vergangenen Tagen durcheinandergewirbelt. Die 29-jährige Kerber bereitet sich in Eastbourne auf Wimbledon vor.