Die Weltranglisten-Erste Angelique Kerber trifft in der ersten Runde in Wimbledon auf eine Qualifikantin. Das ergab die Auslosung in London. Weil Ti- telverteidigerin Serena Williams wegen ihrer Schwangerschaft fehlt, wird Vorjahresfinalistin Kerber am Dienstag das erste Match auf dem Center Court bestreiten. Die frühere Finalistin Sabine Lisicki bekommt es am Montag mit der an Nummer 27 gesetzten Kroatin Ana Konjuh zu tun. Der an Position zehn eingestufte Alexander Zverev spielt gegen den Russen Jewgeni Donskoi. Sein Bruder Mischa trifft auf Bernard Tomic (Australien).