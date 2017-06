Die britischen Tennisfans bangen wenige Tage vor dem Start der 131.Championships in Wimbledon um ihre beiden Hoffnungsträger Andy Murray und Johanna Konta. Während der Titelverteidiger und Weltranglistenerste nach Hüftschmerzen am Freitag erstmals im All England Club trainierte, trat Konta wegen einer Rückenverletzung nicht zu ihrem Halbfinale in Eastbourne an. Die Britin war am Donnerstagabend im Match gegen Angelique Kerber auf dem feuchten Rasen ausgerutscht, fiel auf den Hinterkopf und musste sich minutenlang behandeln lassen.