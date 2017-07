Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat in Polen den EM-Titel gewonnen. Das Team gewann das Finale in Krakau gegen Topfavorit Spanien mit 1:0 (1:0). Das DFB-Team und holte sich zum zweiten Mal in der EM-Geschichte den Pokal. Der erste Triumph war 2009 in Schweden mit sechs späteren Weltmeistern gelungen. Weisers Kopfballtreffer (40.) war der Lohn für einen starken Auftritt der DFB-Elf. Auch in der zweiten Halbzeit stemmte sich das Team erfolgreich gegen den spanischen Kombinationsfußball, die Iberer kamen nur selten gefährlich vor das deutsche Tor. Erst in der Schlussphase wurde es nochmal brenzlig.