US-Präsident Trump hat sich via Twitter über das Aussehen und das Temperament einer Fernsehmoderatorin lustig gemacht. Ziel der Tweets waren die Moderatoren Mika Brzezinski und Joe Scarborough, die in ihrer Sendung "Morning Joe" Trump kritisiert hatten. Die Sendung, die sowieso miese Quoten habe, schaue er sich nicht an, so Trump. "Warum waren dann die Verrückte Mika mit dem niedrigen IQ und Psycho Joe um Silvester drei Abende in Mar-a-Lago und wollten unbedingt zu mir. Sie blutete heftig wegen eines Facelifts. Ich habe nein gesagt!", so Trump weiter über Twitter.