BMW-Pilot Maxime Martin hat sich die Pole Position für den siebten DTM-Saisonlauf auf dem Norisring gesichert. Der Belgier war am Samstag auf dem Stadtkurs am Nürnberger Dutzendteich in der Qualifikation fünf Tausendstelsekunden schneller als der Gesamtführende Rene Rast im Audi. Von Platz drei startet BMW-Fahrer Bruno Spengler in das Rennen am Nachmittag. Für Martin ist es die erste Pole Position in dieser Saison des Deutschen Tourenwagen Masters. In der Gesamtwertung liegt Rast einen Punkt vor dem Mercedes-Piloten Lukas Auer aus Österreich, der als Fünfter startet.