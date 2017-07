Freiwasserschwimmerin Finnia Wunram hat sich bei den Deutschen Meisterschaften in Magdeburg ihren zweiten Startplatz für die Weltmeisterschaften in Ungarn (14. bis 30.Juli) gesichert. Die Lokalmatadorin siegte im Barleber See dank eines starken Endspurts über die nichtolympische Fünf-Kilometer-Strecke. In 59:52,60 Minuten verwies sie Leonie- Antonia-Beck (59:57,98) und Sarah Köhler aus Frankfurt/Main (59:59,80) auf die Plätze zwei und drei. Am vergangenen Wochenende hatte Wunram beim Marathon-Weltcup in Setubal in Portugal einen WM-Startplatz über die olympische Zehn-Kilometer-Distanz geholt.