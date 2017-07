Angelique Kerber hat nach eigener Aussage "viele Kleinigkeiten" in ihrem Tagesablauf geändert, um in Wimbledon in die Erfolgsspur zurückzukehren. Zwei Tage vor Turnierbeginn wollte die Weltranglistenerste zwar nicht zu sehr ins Detail gehen, verriet jedoch, dass sie ihren Trainings-Rhythmus umgestellt habe und sich mehr Freiräume nehme. An die verkorkste Sandplatzsaison verschwende sie keinen Gedanken mehr, sagte Kerber: "Ich fühle mich viel besser auf Rasen. Das ist gar kein Vergleich." In ihrem ersten Match trifft die 29-Jährige am Dienstag auf dem Centre Court auf Irina Falconi aus den USA.