Die britische Popsängerin Adele hat die letzten beiden Konzerte ihrer Welttournee abgesagt. Sie könne wegen Stimmbandproblemen am Samstag und Sonntag nicht wie geplant im Londoner Wembley- Station auftreten, teilte die Sängerin in sozialen Netzwerken mit. "Zu sagen, dass ist todunglücklich bin, wäre eine völlig Untertreibung", schrieb sie. Adele war bereits am Mittwoch und Donnerstag vor 100.000 Zuschauern in Wembley aufgetreten. Die beiden Konzerte seien "die besten und größten Shows" ihres Lebens gewesen, schrieb Adele. Sie habe aber an beiden Abenden mit ihrer Stimme zu kämpfen gehabt.