Portugal hat sich beim Confed Cup in Russland den dritten Platz gesichert. Im kleinen Finale setzte sich der Europameister gegen Mexiko mit 2:1 (1:1, 0:0) nach Verlängerung durch. Adrien Silva erzielte in der 104.Minute per Handelfmeter für die ohne ihren Superstar Cristiano Ronaldo angetretenen Portugiesen den Siegtreffer. In der ersten Hälfte war Andre Silva mit einem Strafstoß noch an Mexikos Keeper Guillermo Ochoa gescheitert. Nach der Führung der Mittelamerikaner durch ein Eigentor von Neto rettete Pepe Portugal in der Nachspielzeit in die Verlängerung.