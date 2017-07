Ein als verschleierte Frau verkleideter Selbstmordattentäter hat in einem Flüchtlingslager nahe Bagdad 14 Menschen mit in den Tod gerissen. 13 weitere wurden verletzt, hieß es am Montag in irakischen Sicherheitskreisen. Die sunnitische Extremistenmiliz IS bekannte sich zu der Tat vom Sonntag. In dem westlich der Hauptstadt gelegenen Lager wohnten nach Angaben aus den Sicherheitskreisen Menschen, die aus den vom IS besetzten sunnitischen Gebieten im Euphrat-Tal vertrieben worden waren. Der IS hat seine Hochburg Mossul nahezu vollständig an regierungstreue Verbände verloren.