Tennisprofi Florian Mayer ist in die zweite Runde des Grand-Slam-Turniers in Wimbledon eingezogen. Der 33-Jährige profitierte von der Aufgabe seines serbischen Gegners Viktor Troicki, nachdem er den ersten Satz mit 6:1 gewonnen hatte. Mayer trifft in Runde zwei auf den an Nummer sieben gesetzten Kroaten Marin Cilic, der die langjährige deutsche Nummer eins Philipp Kohlschreiber deut- lich mit 6:4, 6:2, 6:3 bezwang. 2004 und 2012 hatte Mayer das Viertelfinale im All England Club erreicht, bei seinen letzten drei Teilnahmen verlor er jedoch stets in der ersten Runde.